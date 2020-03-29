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ЦСКА - Динамо Мх 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
29 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
ЦСКА
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо Мх, которое состоится 29 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 2 : 1ЦСКА
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2ЦСКА
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2ЦСКА
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур ЦСКА5 : 1
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 0Динамо Мх
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Локомотив М2240
5 Динамо М2139
6 ЦСКА2138
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Крылья Советов2222
11 Динамо Мх2121
12 Химки2120
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2119
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

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