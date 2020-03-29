ЦСКА - Динамо Мх 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 18:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
29 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо Мх, которое состоится 29 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Марко Николич
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Локомотив М
|22
|40
|5
|Динамо М
|21
|39
|6
|ЦСКА
|21
|38
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Крылья Советов
|22
|22
|11
|Динамо Мх
|21
|21
|12
|Химки
|21
|20
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|21
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11