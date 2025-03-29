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Реал Сосьедад - Вальядолид 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 15:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
29 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Реал Сосьедад
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вальядолид, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вальядолид
Вальядолид
1ИспанияврАлекс Ремиро
19ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
6ИспаниязщАриц Элустондо
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
28ИспанияпзПабло Марин
4ИспанияпзМартин Субименди
16ИспанияпзХон Андер Оласагасти
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
1ПортугалияврАндре Феррейра
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
39МароккозщАдам Азну
8АвстрияпзФлориан Гриллич
4ВенгрияпзТамаш Никичер
12ИспанияпзМарио Мартин
11ИспанияпзРауль Моро
14ИспаниянпХуанми Латаса
7СенегалнпМамаду Силла
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
21.09.2024Испания — Примера6-й турВальядолид0 : 0Реал Сосьедад
05.02.2023Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад0 : 1Вальядолид
22.10.2022Испания - Примера11-й турВальядолид1 : 0Реал Сосьедад
16.05.2021Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад4 : 1Вальядолид
13.09.2020Испания - Примера1-й турВальядолид1 : 1Реал Сосьедад
28.02.2020Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Вальядолид
08.12.2019Испания - Примера16-й турВальядолид0 : 0Реал Сосьедад
31.03.2019Испания - Примера29-й турВальядолид1 : 1Реал Сосьедад
09.12.2018Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад1 : 2Вальядолид
20.12.2016Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1Вальядолид
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 2Реал Сосьедад
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч4 : 1Реал Сосьедад
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Сосьедад0 : 1
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРеал Сосьедад1 : 1
02.03.2025Испания — Примера26-й тур4 : 0Реал Сосьедад
15.03.2025Испания — Примера28-й турВальядолид0 : 1
08.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Вальядолид
28.02.2025Испания — Примера26-й турВальядолид1 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й тур7 : 1Вальядолид
16.02.2025Испания — Примера24-й турВальядолид0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2856
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Райо Вальекано2837
10 Севилья2836
11 Хетафе2836
12 Реал Сосьедад2835
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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