Реал Сосьедад - Вальядолид 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 15:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
29 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вальядолид, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|28
|пз
|Пабло Марин
|4
|пз
|Мартин Субименди
|16
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Андре Феррейра
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|39
|зщ
|Адам Азну
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|12
|пз
|Марио Мартин
|11
|пз
|Рауль Моро
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|28.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|20.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Райо Вальекано
|28
|37
|10
|Севилья
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|28
|35
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16