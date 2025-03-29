Алавес - Райо Вальекано 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Райо Вальекано, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|15
|нп
|Карлос Мартин
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Иньиго Перес
История личных встреч
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 5
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Райо Вальекано
|28
|37
|10
|Севилья
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|28
|35
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16