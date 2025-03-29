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Алавес - Райо Вальекано 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Алавес
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Райо Вальекано, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
3ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзЖоан Жордан
8ИспанияпзАнтонио Бланко
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
15ИспаниянпКарлос Мартин
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
5ИспаниязщАридане Эрнандес
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
4ИспанияпзПедро Диас
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
17ИспанияпзУнай Лопес
11ФранцияпзРанди Нтекья
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
26.10.2024Испания — Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0Алавес
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
16.04.2022Испания - Примера32-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021Испания - Примера18-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019Испания - Примера21-й турАлавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018Испания - Примера5-й турРайо Вальекано1 : 5Алавес
14.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 2Алавес
08.03.2025Испания — Примера27-й турАлавес1 : 0
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Алавес
22.02.2025Испания — Примера25-й турАлавес0 : 1
15.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 3Алавес
16.03.2025Испания — Примера28-й турРайо Вальекано2 : 2
09.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Райо Вальекано
01.03.2025Испания — Примера26-й турРайо Вальекано1 : 1
22.02.2025Испания — Примера25-й турРайо Вальекано0 : 1
17.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2856
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Райо Вальекано2837
10 Севилья2836
11 Хетафе2836
12 Реал Сосьедад2835
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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