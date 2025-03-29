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Реймс - Марсель 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 18:00
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
29 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Реймс
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Марсель, которое состоится 29 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Марсель
Марсель
94 Франция вр Йеванн Диуф
3 Япония зщ Хироки Сэкинэ
2 Кения зщ Джозеф Окуму
21 Франция зщ Седрик Кипре
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
6 Франция пз Валентен Атаньяна
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
72 Гвинея пз Амаду Коне
67 Франция нп Мамаду Диахон
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
4 Италия зщ Луис Фелипе
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
77 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Бразилия пз Луис Энрике
21 Франция пз Валентин Ронжье
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
25 Франция пз Адриен Рабьо
26 Франция нп Билал Надир
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Мали Самба Диавара
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель2 : 2Реймс
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Реймс1 : 0Марсель
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1Реймс
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс1 : 2Марсель
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель4 : 1Реймс
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс0 : 1Марсель
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель1 : 1Реймс
23.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 3Марсель
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель1 : 1Реймс
10.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель0 : 2Реймс
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 0Реймс
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Реймс0 : 2
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 3 : 0Реймс
25.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 1 : 1 3 : 5Реймс
21.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 1 : 0Реймс
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 3 : 1Марсель
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Марсель0 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель2 : 0
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 0Марсель
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2649
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Лион2645
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль2644
7 Страсбург2643
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2623
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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