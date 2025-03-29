Реймс - Марсель 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 18:00
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
29 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Марсель, которое состоится 29 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Марсель
Марсель
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|24
|пз
|Роман Гбане
|72
|пз
|Амаду Коне
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|4
|зщ
|Луис Фелипе
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|77
|зщ
|Амар Дедич
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|26
|нп
|Билал Надир
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Самба Диавара
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лион
|26
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|26
|44
|7
|Страсбург
|26
|43
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15