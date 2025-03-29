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Комо - Эмполи 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Комо
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Эмполи, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Эмполи
Эмполи
30ФранцияврЖан Бутез
28ХорватиязщИван Смолчич
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
41ИспаниязщАлекс Валле
80ФранцияпзМаксанс Какере
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
38ИспаниянпАссане Диао
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
10ИталиянпПатрик Кутроне
1ИталияврМарко Сильвестри
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
35ИталиязщЛука Мариануччи
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
5ИталияпзАльберто Грасси
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
18Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
04.11.2024Италия — Серия А11-й турЭмполи1 : 0Комо
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур2 : 1Комо
08.03.2025Италия — Серия А28-й турКомо1 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Комо
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКомо2 : 1
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 2Комо
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур1 : 0Эмполи
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЭмполи0 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Эмполи
26.02.2025Кубок Италии1/4 финала1 : 1 2 : 4Эмполи
23.02.2025Италия — Серия А26-й турЭмполи0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья2953
5
Лига Европы
Ювентус2952
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа2935
13 Комо2929
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2922
19
Зона вылета
Венеция2920
20
Зона вылета
Монца2915

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