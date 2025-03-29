Комо - Эмполи 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Эмполи, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Эмполи
Эмполи
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|80
|пз
|Максанс Какере
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|18
|нп
|Кристиан Куаме
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|29
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|29
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15