Боруссия М - РБ Лейпциг 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
|42
|вр
|Тьяго Перейра
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|19
|нп
|Натан Нгуму
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|44
|пз
|Кевин Кампль
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Марко Розе
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17