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Боруссия М - РБ Лейпциг 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Боруссия М
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
42ЛюксембургврТьяго Перейра
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
19ФранциянпНатан Нгуму
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
44СловенияпзКевин Кампль
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
10НидерландыпзХави Симонс
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0Боруссия М
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1РБ Лейпциг
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
27.02.2021Германия - Бундеслига23-й турРБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0РБ Лейпциг
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 4Боруссия М
07.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 3
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 3Боруссия М
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 3
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Боруссия М
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турРБ Лейпциг2 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 0РБ Лейпциг
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 2
26.02.2025Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг1 : 0
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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