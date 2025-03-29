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Айнтрахт Ф - Штутгарт 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Штутгарт
Штутгарт
40БразилияврКауа Сантос
34ГерманиязщНнамди Коллинз
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
21ГерманиязщНатаниэль Браун
35Бразилиязщ Тута
27ГерманияпзМарио Гётце
20ТурцияпзДжан Узун
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
11ФранциянпУго Экитике
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ГерманиязщФинн Ельч
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
3НидерландызщРамон Хендрикс
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
11ГерманиянпНик Вольтемаде
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
27ГерманиянпКрис Фюрих
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0Айнтрахт Ф
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2Штутгарт
03.05.2023Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
12.09.2021Германия - Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт2 : 2Айнтрахт Ф
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАйнтрахт Ф4 : 1
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф1 : 2
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 2Айнтрахт Ф
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 4
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турШтутгарт3 : 4
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур2 : 2Штутгарт
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 3
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Штутгарт
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турШтутгарт1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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