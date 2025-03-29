Айнтрахт Ф - Штутгарт 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Штутгарт
Штутгарт
|40
|вр
|Кауа Сантос
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|35
|зщ
|Тута
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|11
|нп
|Уго Экитике
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|27
|нп
|Крис Фюрих
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17