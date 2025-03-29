НАК Бреда - Гронинген 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 17:30
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
29 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гронинген, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гронинген
Гронинген
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|15
|пз
|Энес Махмутович
|8
|пз
|Клинт Леманс
|16
|пз
|Максимильен Балар
|77
|нп
|Лео Сауэр
|55
|нп
|Камаль Сова
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|02.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 2
|23.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 5
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|11.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|08.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|32
|9
|Гронинген
|25
|31
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15