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НАК Бреда - Гронинген 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:30
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
29 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
НАК Бреда
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Гронинген, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Гронинген
Гронинген
99 Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
15 Люксембург пз Энес Махмутович
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
16 Австралия пз Максимильен Балар
77 Словакия нп Лео Сауэр
55 Гана нп Камаль Сова
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гронинген4 : 1НАК Бреда
23.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НАК Бреда0 : 0Гронинген
02.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген5 : 2НАК Бреда
23.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда2 : 1Гронинген
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда4 : 5Гронинген
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген1 : 0НАК Бреда
11.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Гронинген2 : 1НАК Бреда
30.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НАК Бреда2 : 2Гронинген
08.03.2013 Нидерланды - Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
14.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1НАК Бреда
07.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НАК Бреда1 : 1
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0НАК Бреда
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НАК Бреда0 : 0
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0НАК Бреда
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гронинген1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 3Гронинген
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген2 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2632
9 Гронинген2531
10 Херенвен2631
11 НЕК Неймеген2629
12 НАК Бреда2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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