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Виллем II - Алмере Сити 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:45
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
29 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Виллем II
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Алмере Сити, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Алмере Сити
Алмере
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
22 Бельгия зщ Rob Nizet
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
8 Нидерланды пз Йессе Босх
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
19 Бельгия нп Юссуф Силла
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Алмере Сити0 : 1Виллем II
16.05.2016 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд. 2-й матч Виллем II5 : 2Алмере Сити
13.05.2016 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд. 1-й матч Алмере Сити0 : 1Виллем II
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 0Виллем II
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Виллем II2 : 3
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Виллем II
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Виллем II1 : 3
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Виллем II
14.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Алмере Сити1 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Алмере Сити
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Алмере Сити0 : 1
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1Алмере Сити
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2632
9 Гронинген2531
10 Херенвен2631
11 НЕК Неймеген2629
12 НАК Бреда2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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