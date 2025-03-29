Виллем II - Алмере Сити 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:45
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
29 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Алмере Сити, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|22
|зщ
|Rob Nizet
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|8
|пз
|Йессе Босх
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|19
|нп
|Юссуф Силла
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|16.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд. 2-й матч
|5 : 2
|13.05.2016
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд. 1-й матч
|0 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|32
|9
|Гронинген
|25
|31
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15