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ПЕК Зволле - Валвейк 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Валвейк, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Валвейк
Валвейк
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
32 Нидерланды зщ Редуан Эль-Яакуби
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПЕК Зволле1 : 2Валвейк
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Валвейк0 : 2ПЕК Зволле
27.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле0 : 0Валвейк
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1Валвейк
21.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
08.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Валвейк0 : 0ПЕК Зволле
15.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле6 : 2Валвейк
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Валвейк0 : 3
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Валвейк1 : 2
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 0Валвейк
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Валвейк5 : 0
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 4Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2632
9 Гронинген2531
10 Херенвен2631
11 НЕК Неймеген2629
12 НАК Бреда2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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