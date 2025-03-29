ПЕК Зволле - Валвейк 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Валвейк, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|30
|пз
|Ryan Thomas
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|32
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Хенк Фразер
История личных встреч
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|6 : 2
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|32
|9
|Гронинген
|25
|31
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15