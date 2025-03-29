НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|30
|нп
|Брайан Линссен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|14
|пз
|Кристиян Белич
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|01.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|32
|9
|Гронинген
|25
|31
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15