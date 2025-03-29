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НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
НЕК Неймеген
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
14 Сербия пз Кристиян Белич
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0НЕК Неймеген
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
06.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 2НЕК Неймеген
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 0НЕК Неймеген
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НЕК Неймеген2 : 2
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1АЗ Алкмар
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2632
9 Гронинген2531
10 Херенвен2631
11 НЕК Неймеген2629
12 НАК Бреда2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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