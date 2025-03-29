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Халл Сити - Лутон Таун 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 14:30
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
29 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Халл Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лутон Таун, которое состоится 29 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турЛутон Таун1 : 0Халл Сити
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турЛутон Таун0 : 0Халл Сити
30.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХалл Сити0 : 2Лутон Таун
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХалл Сити1 : 3Лутон Таун
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турЛутон Таун1 : 0Халл Сити
18.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити0 : 1Лутон Таун
21.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛутон Таун0 : 3Халл Сити
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 1Халл Сити
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турХалл Сити2 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 1Халл Сити
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турХалл Сити2 : 0
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур1 : 0Халл Сити
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турЛутон Таун0 : 0
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 2Лутон Таун
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур4 : 0Лутон Таун
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турЛутон Таун1 : 0
23.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур2 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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