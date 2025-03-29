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Лидс Юнайтед - Суонси Сити 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Лидс Юнайтед
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
24.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турСуонси Сити3 : 4Лидс Юнайтед
13.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСуонси Сити0 : 4Лидс Юнайтед
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турЛидс Юнайтед3 : 1Суонси Сити
12.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСуонси Сити0 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турЛидс Юнайтед0 : 1Суонси Сити
13.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турЛидс Юнайтед2 : 1Суонси Сити
21.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 2Лидс Юнайтед
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 2Лидс Юнайтед
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турЛидс Юнайтед2 : 0
09.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турЛидс Юнайтед1 : 1
24.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур1 : 3Лидс Юнайтед
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турСуонси Сити0 : 2
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 0Суонси Сити
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турСуонси Сити1 : 0
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 0Суонси Сити
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турСуонси Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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