Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|4 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|5 : 0
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 2
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|18.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 0
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|1 : 2
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|16.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 1
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|0 : 3
|28.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|21.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|38
|80
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|38
|80
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|38
|78
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|38
|69
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|38
|59
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|38
|57
|7
|Бристоль Сити
|38
|57
|8
|Мидлсбро
|38
|54
|9
|Блэкберн Роверс
|38
|52
|10
|Уотфорд
|38
|52
|11
|Миллуолл
|38
|51
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|38
|51
|13
|Норвич Сити
|38
|49
|14
|Престон Норт Энд
|38
|47
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|45
|16
|Суонси Сити
|38
|44
|17
|Портсмут
|38
|42
|18
|Оксфорд Юнайтед
|38
|42
|19
|Халл Сити
|38
|41
|20
|Сток Сити
|38
|39
|21
|Кардифф Сити
|38
|39
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|38
|38
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|38
|35
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|38
|33