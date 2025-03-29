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Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Кардифф Сити
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Кардифф Сити
06.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчШеффилд Уэнсдей4 : 0Кардифф Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Кардифф Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКардифф Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турШеффилд Уэнсдей5 : 0Кардифф Сити
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турКардифф Сити0 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Кардифф Сити
18.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турКардифф Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
20.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Кардифф Сити
16.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКардифф Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 2Кардифф Сити
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турКардифф Сити1 : 2
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур2 : 1Кардифф Сити
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турКардифф Сити1 : 2
28.02.2025Кубок Англии1/8 финала2 : 0Кардифф Сити
16.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 3Шеффилд Уэнсдей
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур0 : 3Шеффилд Уэнсдей
28.02.2025Англия — Чемпионшип35-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2
21.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур4 : 0Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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