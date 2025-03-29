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Портсмут - Блэкберн Роверс 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Портсмут
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Блэкберн Роверс, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
15.01.2025Англия — Чемпионшип16-й турБлэкберн Роверс3 : 0Портсмут
13.02.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 33-й турПортсмут1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 15-й турБлэкберн Роверс3 : 0Портсмут
03.04.2010Англия - Премьер-лига33-й турПортсмут0 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2009Англия - Премьер-лига12-й турБлэкберн Роверс3 : 1Портсмут
09.05.2009Англия - Премьер-лига36-й турБлэкберн Роверс2 : 0Портсмут
30.11.2008Англия - Премьер-лига15-й турПортсмут3 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2008Англия - Премьер-лига36-й турПортсмут0 : 1Блэкберн Роверс
23.09.2007Англия - Премьер-лига7-й турБлэкберн Роверс0 : 1Портсмут
25.02.2007Англия - Премьер-лига28-й турБлэкберн Роверс3 : 0Портсмут
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 1Портсмут
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турПортсмут1 : 2
09.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турПортсмут1 : 0
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 0Портсмут
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турПортсмут2 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турБлэкберн Роверс1 : 2
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 0Блэкберн Роверс
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур2 : 1Блэкберн Роверс
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турБлэкберн Роверс1 : 1
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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