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Норвич Сити - Вест Бромвич Альбион 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турВест Бромвич Альбион2 : 2Норвич Сити
20.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турНорвич Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турВест Бромвич Альбион1 : 0Норвич Сити
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турВест Бромвич Альбион2 : 1Норвич Сити
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турНорвич Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Норвич Сити
11.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турНорвич Сити3 : 4Вест Бромвич Альбион
19.03.2016Англия - Премьер-лига31-й турВест Бромвич Альбион0 : 1Норвич Сити
24.10.2015Англия - Премьер-лига10-й турНорвич Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
23.09.2015Англия - Кубок лиги3-й раундНорвич Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
14.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 1Норвич Сити
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турНорвич Сити2 : 3
07.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турНорвич Сити1 : 1
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 1Норвич Сити
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турНорвич Сити4 : 2
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турВест Бромвич Альбион1 : 1
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турВест Бромвич Альбион2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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