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Краковия - Пуща 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
29 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 26-й тур
Краковия
Пуща

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Пуща, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Пуща
Неполомице
История личных встреч
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Пуща1 : 2Краковия
21.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Краковия0 : 1Пуща
21.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Пуща1 : 1Краковия
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 5 : 2Краковия
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Краковия1 : 2
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Краковия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Краковия2 : 2
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия1 : 1
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Пуща2 : 1
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Пуща
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Пуща0 : 1
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Пуща
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 0Пуща
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2552
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2551
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2550
4 Погонь2543
5 Легия2540
6 Гурник З2540
7 Краковия2538
8 Мотор2536
9 Видзев2633
10 Корона2533
11 Пяст2633
12 ГКС Катовице2533
13 Радомяк2531
14 Пуща2525
15 Сталь2523
16
Зона вылета
Заглембе Л2523
17
Зона вылета
Лехия2521
18
Зона вылета
Шлёнск2518

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