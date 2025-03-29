Краковия - Пуща 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
29 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Пуща, которое состоится 29 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Пуща
Неполомице
История личных встреч
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|5 : 2
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|25
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|25
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|25
|50
|4
|Погонь
|25
|43
|5
|Легия
|25
|40
|6
|Гурник З
|25
|40
|7
|Краковия
|25
|38
|8
|Мотор
|25
|36
|9
|Видзев
|26
|33
|10
|Корона
|25
|33
|11
|Пяст
|26
|33
|12
|ГКС Катовице
|25
|33
|13
|Радомяк
|25
|31
|14
|Пуща
|25
|25
|15
|Сталь
|25
|23
| 16
Зона вылета
|Заглембе Л
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Лехия
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|25
|18