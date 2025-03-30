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Ахмат - Спартак М 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 15:30
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
СербияДеян Станкович
История личных встреч
11.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турСпартак М0 : 0Ахмат
03.12.2023Мир Российская Премьер-лига17-й турАхмат2 : 1Спартак М
26.08.2023Мир Российская Премьер-лига6-й турСпартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023Мир Российская Премьер-лига21-й турСпартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022Мир Российская Премьер-лига1-й турАхмат1 : 1Спартак М
04.12.2021Россия - Премьер-Лига17-й турСпартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турАхмат0 : 1Спартак М
16.05.2021Россия - Премьер-Лига30-й турАхмат2 : 2Спартак М
14.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турСпартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турСпартак М3 : 0Ахмат
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турАхмат0 : 3
15.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й тур1 : 1Ахмат
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур3 : 0Ахмат
11.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)1 : 2Ахмат
07.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й тур1 : 1Ахмат
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турСпартак М1 : 0
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турСпартак М2 : 1
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур1 : 0Спартак М
12.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)2 : 3Спартак М
09.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й тур2 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2219
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2211

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