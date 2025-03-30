Ахмат - Спартак М 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 15:30
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Деян Станкович
История личных встреч
|11.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 0
|11.03.2025
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|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|22
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|22
|11