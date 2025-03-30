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Балтика - Чайка 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 18:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
30 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
БалтикаЧайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Чайка, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЧайка0 : 1Балтика
03.03.2022Кубок России1/8 финалаБалтика3 : 0Чайка
20.03.2021ФНЛ - Первый дивизион31-й турЧайка0 : 1Балтика
23.09.2020ФНЛ - Первый дивизион11-й турБалтика0 : 1Чайка
03.11.2019ФНЛ - Первый дивизион21-й турЧайка1 : 0Балтика
20.07.2019ФНЛ - Первый дивизион3-й турБалтика0 : 1Чайка
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур2 : 0Балтика
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 6Балтика
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Балтика
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турБалтика1 : 3
10.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турБалтика0 : 0
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турЧайка0 : 2
17.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 0Чайка
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур3 : 1Чайка
02.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турЧайка1 : 1
01.12.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турЧайка1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 КАМАЗ2631
11 Чайка2530
12 Нефтехимик2630
13 Родина2529
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2619

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