Гавр - Нант 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Нант
Нант
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
|28
|нп
|Андре Айю
|16
|вр
|Антони Лопеш
|11
|зщ
|Маркус Коко
|24
|зщ
|Сайду Соу
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|66
|пз
|Луи Леру
|22
|пз
|Сорба Томас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|27
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|27
|45
|7
|Лилль
|26
|44
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15