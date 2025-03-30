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Гавр - Нант 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Гавр
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Нант
Нант
1ФранцияврМатьё Горжелен
7ВенгриязщЛоик Него
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
8МароккозщЯсин Кехта
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
23ФранцияпзДжуниор Мванга
10ФранцияпзХосуэ Казимир
45СенегалнпИсса Сумаре
28ГананпАндре Айю
16ПортугалияврАнтони Лопеш
11ФранциязщМаркус Коко
24ГвинеязщСайду Соу
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
66ФранцияпзЛуи Леру
22УэльспзСорба Томас
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНант0 : 2Гавр
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1Нант
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0Гавр
03.05.2009Франция - Лига 134-й турНант1 : 2Гавр
29.11.2008Франция - Лига 116-й турГавр0 : 2Нант
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур4 : 2Гавр
09.03.2025Франция — Лига 125-й турГавр1 : 1
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 4Гавр
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4
16.02.2025Франция — Лига 122-й турГавр1 : 3
15.03.2025Франция — Лига 126-й турНант1 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й турНант0 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур2 : 0Нант
23.02.2025Франция — Лига 123-й турНант3 : 1
15.02.2025Франция — Лига 122-й тур7 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2749
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Страсбург2746
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2745
7 Лилль2644
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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