Фиорентина - Аталанта 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
30 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|32
|пз
|Данило Катальди
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|21
|пз
|Робин Госенс
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|44
|пз
|Марко Брешианини
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15