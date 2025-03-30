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Фиорентина - Аталанта 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
30 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фиорентина
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Аталанта, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
8ИталияпзРоландо Мандрагора
32ИталияпзДанило Катальди
44ИталияпзНиколо Фаджоли
21ГерманияпзРобин Госенс
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
8ХорватияпзМарио Пашалич
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
44ИталияпзМарко Брешианини
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.09.2024Италия — Серия А4-й турАталанта3 : 2Фиорентина
02.06.2024Италия - Серия А29-й турАталанта2 : 3Фиорентина
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта4 : 1Фиорентина
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчФиорентина1 : 0Аталанта
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турФиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турАталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022Италия - Серия А26-й турФиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаАталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021Италия - Серия А3-й турАталанта1 : 2Фиорентина
16.03.2025Италия — Серия А29-й турФиорентина3 : 0
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина3 : 1
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 1Фиорентина
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 2Фиорентина
28.02.2025Италия — Серия А27-й турФиорентина1 : 0
16.03.2025Италия — Серия А29-й турАталанта0 : 2
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 4Аталанта
01.03.2025Италия — Серия А27-й турАталанта0 : 0
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 5Аталанта
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчАталанта1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца2915

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