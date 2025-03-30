Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 16:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Марта 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|3
|зщ
|Томас Белен
|16
|зщ
|Уго Буэно
|5
|зщ
|Гейс Смал
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|17
|нп
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Робин ван Перси
|Рене Хаке
История личных встреч
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|8 : 0
|06.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|19.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|26
|32
|9
|Фортуна
|26
|32
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НАК Бреда
|27
|30
|12
|НЕК Неймеген
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15