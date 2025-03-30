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Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 16:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Марта 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
18АвстриязщГернот Траунер
3НидерландызщТомас Белен
16ИспаниязщУго Буэно
5НидерландызщГейс Смал
4Южная КореяпзХван Ин Бём
7ПольшапзЯкуб Модер
14БразилияпзИгор Пайшао
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
38ГананпИбрахим Осман
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
19ФинляндияпзОливер Антман
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
17БельгиянпМатис Сюре
9НидерландынпМилан Смит
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Боссхарт (и.о.)
НидерландыРобин ван Перси
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турГоу Эхед Иглс1 : 5Фейеноорд
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Фейеноорд
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турФейеноорд3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГоу Эхед Иглс3 : 4Фейеноорд
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Фейеноорд
22.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд2 : 0Гоу Эхед Иглс
05.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФейеноорд8 : 0Гоу Эхед Иглс
06.11.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГоу Эхед Иглс1 : 0Фейеноорд
19.04.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФейеноорд0 : 1Гоу Эхед Иглс
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур2 : 6Фейеноорд
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч2 : 1Фейеноорд
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчФейеноорд0 : 2
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турФейеноорд0 : 0
22.02.2025Нидерланды — Эредивизия20-й турФейеноорд2 : 1
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турГоу Эхед Иглс1 : 0
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 3Гоу Эхед Иглс
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турГоу Эхед Иглс3 : 2
26.02.2025Кубок Нидерландов1/2 финала1 : 2Гоу Эхед Иглс
23.02.2025Нидерланды — Эредивизия20-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2632
9 Фортуна2632
10 Херенвен2631
11 НАК Бреда2730
12 НЕК Неймеген2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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