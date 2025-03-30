Эшторил - Порту 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 19:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
30 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 30 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
|1
|вр
|Кевин Чаморро
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|23
|зщ
|Педру Алвару
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|5
|зщ
|Иван Маркано
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Самуэль Агехова
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|03.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15