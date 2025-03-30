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Эшторил - Порту 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 19:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
30 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Эшторил
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 30 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
1Коста-РикаврКевин Чаморро
44ТогозщКевен Бома
25АвстриязщФеликс Бахер
23ПортугалиязщПедру Алвару
20ПортугалиязщWagner Pina
24ПортугалиязщПедру Амарал
88Португалияпз Шека
10ШотландияпзДжордан Холсгров
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
99ФранциянпРафик Гюйтан
14ФранциянпЯнис Беграуи
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
24АргентиназщПатрисио Перес
5ИспаниязщИван Маркано
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
22АргентинапзАлан Варела
6КанадапзСтефен Эуштакиу
10ПортугалияпзФабиу Виейра
86ПортугалияпзРодригу Мора
9ИспаниянпСамуэль Агехова
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
03.11.2024Португалия — Примейра10-й турПорту4 : 0Эшторил
30.03.2024Португалия — Примейра27-й турЭшторил1 : 0Порту
09.01.2024Кубок Португалии1/8 финалаЭшторил0 : 4Порту
03.11.2023Португалия — Примейра10-й турПорту0 : 1Эшторил
10.03.2023Португалия - Примейра24-й турПорту3 : 2Эшторил
17.09.2022Португалия - Примейра7-й турЭшторил1 : 1Порту
14.05.2022Португалия - Примейра34-й турПорту2 : 0Эшторил
08.01.2022Португалия - Примейра17-й турЭшторил2 : 3Порту
21.02.2018Португалия - Примейра18-й турЭшторил1 : 3Порту
09.08.2017Португалия - Примейра1-й турПорту4 : 0Эшторил
16.03.2025Португалия — Примейра26-й тур1 : 1Эшторил
08.03.2025Португалия — Примейра25-й турЭшторил2 : 2
03.03.2025Португалия — Примейра24-й тур3 : 1Эшторил
22.02.2025Португалия — Примейра23-й турЭшторил2 : 1
15.02.2025Португалия — Примейра22-й тур2 : 2Эшторил
15.03.2025Португалия — Примейра26-й турПорту2 : 0
08.03.2025Португалия — Примейра25-й тур1 : 0Порту
01.03.2025Португалия — Примейра24-й тур0 : 2Порту
24.02.2025Португалия — Примейра23-й турПорту1 : 1
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матч3 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2729
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2623
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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