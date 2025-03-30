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Ян - Нюрнберг 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 13:30
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
30 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Ян
Нюрнберг

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Нюрнберг, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг8 : 3Ян
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0Ян
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ян0 : 0Нюрнберг
19.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Нюрнберг2 : 0Ян
12.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ян2 : 2Нюрнберг
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг0 : 1Ян
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ян1 : 1Нюрнберг
26.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ян2 : 2Нюрнберг
27.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Нюрнберг1 : 1Ян
23.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Нюрнберг2 : 2Ян
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Ян
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ян0 : 0
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 3 : 0Ян
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ян
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Ян1 : 1
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг3 : 0
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Нюрнберг
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Нюрнберг1 : 2
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Нюрнберг
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 072745
4 Магдебург2743
5 Ганновер-962743
6 Кайзерслаутерн2643
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2641
9 Фортуна2641
10 Карлсруэ2737
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2633
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2626
16
Стыковая зона
Ульм 18462723
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2623
18
Зона вылета
Ян2616

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