Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Б 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 13:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
30 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Б, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|27
|50
| 2
Повышение
|Гамбург
|27
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|27
|45
|4
|Магдебург
|27
|43
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Кайзерслаутерн
|26
|43
|7
|Эльверсберг
|27
|41
|8
|Нюрнберг
|26
|41
|9
|Фортуна
|26
|41
|10
|Карлсруэ
|27
|37
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|26
|33
|13
|Герта
|27
|32
|14
|Дармштадт 98
|27
|31
|15
|Пройссен Мюнстер
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|26
|16