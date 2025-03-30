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Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Б 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 13:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
30 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Пройссен Мюнстер
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Б, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б1 : 1Пройссен Мюнстер
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 1Пройссен Мюнстер
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Пройссен Мюнстер
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Б1 : 5
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Б1 : 1
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Б1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 072745
4 Магдебург2743
5 Ганновер-962743
6 Кайзерслаутерн2643
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2641
9 Фортуна2641
10 Карлсруэ2737
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2633
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2626
16
Стыковая зона
Ульм 18462723
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2623
18
Зона вылета
Ян2616

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