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Гройтер Фюрт - Шальке-04 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
30 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Гройтер Фюрт
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Шальке-04, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4Гройтер Фюрт
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт2 : 0Шальке-04
15.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Шальке-042 : 2Гройтер Фюрт
02.02.2013 Германия - Бундеслига 20-й тур Шальке-041 : 2Гройтер Фюрт
15.09.2012 Германия - Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2Шальке-04
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 3 : 0Гройтер Фюрт
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гройтер Фюрт3 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Шальке-041 : 2
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 2Шальке-04
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Шальке-041 : 0
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Шальке-04
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-042 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 072745
4 Магдебург2743
5 Ганновер-962743
6 Кайзерслаутерн2643
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2641
9 Фортуна2641
10 Карлсруэ2737
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2633
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2626
16
Стыковая зона
Ульм 18462723
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2623
18
Зона вылета
Ян2616

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