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Корона - Радомяк 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 12:15
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
30 Марта 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 26-й тур
Корона
Радомяк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Радомяк, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
20.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк4 : 0Корона
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Корона4 : 0Радомяк
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Радомяк1 : 1Корона
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Корона2 : 1Радомяк
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Радомяк0 : 2Корона
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 1 : 1Корона
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Корона2 : 1
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Корона
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Корона2 : 0
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Корона
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк2 : 1
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 2Радомяк
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Радомяк1 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2552
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2651
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2550
4 Погонь2644
5 Легия2641
6 Краковия2641
7 Гурник З2540
8 Мотор2536
9 Видзев2633
10 Корона2533
11 Пяст2633
12 ГКС Катовице2533
13 Радомяк2531
14 Пуща2625
15 Лехия2624
16
Зона вылета
Сталь2523
17
Зона вылета
Заглембе Л2523
18
Зона вылета
Шлёнск2518

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