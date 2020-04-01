Арсенал - Фулхэм 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Фулхэм, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Фулхэм
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|18
|пз
|Андреас Перейра
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|22
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Микель Артета
|Марку Силва
История личных встреч
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 5
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало лондонского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9