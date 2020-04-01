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Арсенал - Фулхэм 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Арсенал
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Фулхэм, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Фулхэм
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
19 Бельгия нп Леандро Троссард
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
18 Бразилия пз Андреас Перейра
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
22 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Марку Силва
История личных встреч
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 1Арсенал
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 1Арсенал
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Арсенал2 : 2Фулхэм
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм0 : 3Арсенал
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014 Англия - Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 0Фулхэм
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал2 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 7Арсенал
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Арсенал
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм2 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Фулхэм
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 2Фулхэм
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало лондонского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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