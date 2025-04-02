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Манчестер Сити - Лестер Сити 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Сити
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лестер Сити, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
31 Бразилия вр Эдерсон
3 Португалия зщ Рубен Диаш
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
14 Испания пз Нико Гонсалес
19 Германия пз Илкай Гюндоган
7 Египет пз Омар Мармуш
11 Бельгия нп Жереми Доку
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
30 Дания вр Мадс Хермансен
3 Бельгия зщ Ваут Фас
4 Англия зщ Конор Коуди
33 Англия зщ Люк Томас
2 Англия зщ Джеймс Джастин
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
18 Гана нп Джордан Айю
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Сити6 : 3Лестер Сити
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
07.08.2021 Суперкубок Англии - 2021 Финал Лестер Сити1 : 0Манчестер Сити
03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити2 : 5Лестер Сити
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 1 : 2Манчестер Сити
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Сити
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити3 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Манчестер Сити
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити0 : 3
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Лестер Сити
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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