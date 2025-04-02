Манчестер Сити - Лестер Сити 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лестер Сити, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
|31
|вр
|Эдерсон
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|пз
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Жереми Доку
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|3
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Конор Коуди
|33
|зщ
|Люк Томас
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|6 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|07.08.2021
|Суперкубок Англии - 2021
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 5
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9