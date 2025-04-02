Штутгарт - Лейпциг 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лейпциг
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|нп
|Энцо Мийо
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|22
|зщ
|Давид Раум
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|44
|пз
|Кевин Кампль
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Марко Розе
|Жольт Лёв
История личных встреч
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|27.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|25.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|1 : 0
| Байер
Кёльн
|3 : 2 ДВ
| Арминия
Вердер
|2 : 1
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|1 : 0
1/2 финала
| Арминия
Байер
|01.04
| Штутгарт
РБ Лейпциг
|02.04
Финал
| SF2
SF1
|24.05