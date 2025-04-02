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Штутгарт - Лейпциг 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Штутгарт
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лейпциг
33 Германия вр Александр Нюбель
2 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Турция пз Атакан Каразор
8 Франция нп Энцо Мийо
11 Германия нп Ник Вольтемаде
18 Германия нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
22 Германия зщ Давид Раум
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
8 Мали пз Амаду Айдара
10 Нидерланды пз Хави Симонс
44 Словения пз Кевин Кампль
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Марко Розе
Венгрия Жольт Лёв
История личных встреч
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Штутгарт2 : 1РБ Лейпциг
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт5 : 2РБ Лейпциг
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг5 : 1Штутгарт
27.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг2 : 1Штутгарт
07.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт1 : 1РБ Лейпциг
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт0 : 2РБ Лейпциг
20.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
25.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Штутгарт0 : 1РБ Лейпциг
16.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 3РБ Лейпциг
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0Штутгарт
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Штутгарт3 : 4
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 2Штутгарт
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 3
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Штутгарт
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур РБ Лейпциг2 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг1 : 2
26.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг1 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
1 : 0
Бавария
Байер
0 : 1
Кёльн
Герта
2 : 1 ДВ
Вольфсбург
Хоффенхайм
3 : 0
Карлсруэ
Аугсбург
2 : 2 4 : 5
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
3 : 0
1/4 финала
Штутгарт
Аугсбург
1 : 0
Байер
Кёльн
3 : 2 ДВ
Арминия
Вердер
2 : 1
РБ Лейпциг
Вольфсбург
1 : 0
1/2 финала
Арминия
Байер
01.04
Штутгарт
РБ Лейпциг
02.04
Финал
SF2
SF1
24.05

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