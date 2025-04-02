Фейеноорд - Гронинген 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
02 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гронинген, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гронинген
Гронинген
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|11
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|27
|пз
|Антони Миламбо
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|10
|пз
|Лучано Валенте
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Робин ван Перси
|Дик Люккин
История личных встреч
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|04.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|27
|52
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|26
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|26
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|26
|17