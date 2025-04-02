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Фейеноорд - Гронинген 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
02 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фейеноорд
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гронинген, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гронинген
Гронинген
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
11 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
7 Польша пз Якуб Модер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
10 Италия пз Лучано Валенте
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Робин ван Перси
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Гронинген2 : 2Фейеноорд
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд2 : 1Гронинген
04.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фейеноорд1 : 0Гронинген
15.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гронинген0 : 3Фейеноорд
05.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд1 : 1Гронинген
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гронинген1 : 1Фейеноорд
24.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гронинген0 : 0Фейеноорд
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фейеноорд2 : 0Гронинген
24.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген1 : 1Фейеноорд
17.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген1 : 0Фейеноорд
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Фейеноорд3 : 2
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 6Фейеноорд
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Фейеноорд
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Фейеноорд0 : 2
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фейеноорд0 : 0
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 1 : 1Гронинген
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гронинген1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 3Гронинген
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2752
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2650
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2645
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2632
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Алмере Сити2718
18
Зона вылета
Валвейк2617

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