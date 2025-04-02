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Дерби Каунти - Престон Норт Энд 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Дерби Каунти
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Престон Норт Энд, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1Дерби Каунти
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд3 : 0Дерби Каунти
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Дерби Каунти0 : 1Престон Норт Энд
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Дерби Каунти1 : 2Престон Норт Энд
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Дерби Каунти
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Дерби Каунти1 : 0Престон Норт Энд
01.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд0 : 0Дерби Каунти
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Дерби Каунти2 : 0Престон Норт Энд
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 3Дерби Каунти
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Дерби Каунти2 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Дерби Каунти2 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Дерби Каунти
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Дерби Каунти0 : 1
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Престон Норт Энд0 : 3
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Престон Норт Энд2 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Халл Сити3941
21 Кардифф Сити3940
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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