Дерби Каунти - Престон Норт Энд 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Престон Норт Энд, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 0
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|01.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|01.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 0
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|2 : 1
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|39
|83
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|39
|81
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|39
|81
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|39
|72
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|39
|59
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|39
|57
|7
|Мидлсбро
|39
|57
|8
|Бристоль Сити
|39
|57
|9
|Уотфорд
|39
|53
|10
|Норвич Сити
|39
|52
|11
|Блэкберн Роверс
|39
|52
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|39
|52
|13
|Миллуолл
|39
|51
|14
|Престон Норт Энд
|38
|47
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|39
|45
|16
|Суонси Сити
|39
|45
|17
|Портсмут
|39
|45
|18
|Сток Сити
|39
|42
|19
|Оксфорд Юнайтед
|39
|42
|20
|Халл Сити
|39
|41
|21
|Кардифф Сити
|39
|40
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|38
|38
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|39
|38
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|39
|34