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Пари Нижний Новгород - Оренбург 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 18:00
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
04 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Пари Нижний Новгород
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Оренбург, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
27.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург1 : 2Пари Нижний Новгород
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург2 : 2Пари Нижний Новгород
14.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург3 : 1Пари Нижний Новгород
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород1 : 1Оренбург
24.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1Оренбург
30.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0Пари Нижний Новгород
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
18.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Оренбург
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Оренбург
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 1Оренбург
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Оренбург1 : 0
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 2
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Оренбург
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 3Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2246
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Ростов2233
8 Рубин2232
9 Акрон2225
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2219
14
Стыковая зона
Ахмат2219
15
Зона вылета
Факел2214
16
Зона вылета
Оренбург2211

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