Пари Нижний Новгород - Оренбург 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 18:00
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
04 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Оренбург, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|27.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 2
|14.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|24.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|22
|46
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|22
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|22
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|22
|11