Карлсруэ - Ганновер-96 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 18:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
04 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ганновер-96, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|27.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|27
|50
| 2
Повышение
|Гамбург
|27
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|27
|46
|4
|Падерборн 07
|27
|45
|5
|Магдебург
|27
|43
|6
|Ганновер-96
|27
|43
|7
|Эльверсберг
|27
|41
|8
|Нюрнберг
|27
|41
|9
|Фортуна
|27
|41
|10
|Карлсруэ
|27
|37
|11
|Шальке-04
|27
|34
|12
|Гройтер Фюрт
|27
|34
|13
|Герта
|27
|32
|14
|Дармштадт 98
|27
|31
|15
|Пройссен Мюнстер
|27
|27
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|27
|19