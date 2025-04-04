02:09 ()
Свернуть список

Карлсруэ - Ганновер-96 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 18:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
04 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Карлсруэ
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ганновер-96, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ганновер-962 : 1Карлсруэ
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ1 : 2Ганновер-96
08.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 2Карлсруэ
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Карлсруэ2 : 1Ганновер-96
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-961 : 0Карлсруэ
29.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
27.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ4 : 0Ганновер-96
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ1 : 0Ганновер-96
19.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
27.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Карлсруэ
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 1Карлсруэ
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 0Карлсруэ
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Карлсруэ3 : 1
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-960 : 0
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 2Ганновер-96
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ганновер-961 : 1
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Ганновер-96
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-961 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2746
4 Падерборн 072745
5 Магдебург2743
6 Ганновер-962743
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2741
9 Фортуна2741
10 Карлсруэ2737
11 Шальке-042734
12 Гройтер Фюрт2734
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2727
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2724
17
Зона вылета
Ульм 18462723
18
Зона вылета
Ян2719

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close