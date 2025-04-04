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Айнтрахт Б - Падерборн 07 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 18:30
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
04 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Айнтрахт Б
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Падерборн 07, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 070 : 0Айнтрахт Б
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 071 : 2Айнтрахт Б
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 3Падерборн 07
28.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Падерборн 075 : 1Айнтрахт Б
22.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Падерборн 072 : 2Айнтрахт Б
01.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Б2 : 1Падерборн 07
16.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 072 : 0Айнтрахт Б
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Б1 : 5
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Б1 : 1
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Падерборн 071 : 2
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 075 : 3
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 0Падерборн 07
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2746
4 Падерборн 072745
5 Магдебург2743
6 Ганновер-962743
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2741
9 Фортуна2741
10 Карлсруэ2737
11 Шальке-042734
12 Гройтер Фюрт2734
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2727
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2724
17
Зона вылета
Ульм 18462723
18
Зона вылета
Ян2719

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