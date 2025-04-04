Айнтрахт Б - Падерборн 07 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 18:30
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
04 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Падерборн 07, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|5 : 1
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 3
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|27
|50
| 2
Повышение
|Гамбург
|27
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|27
|46
|4
|Падерборн 07
|27
|45
|5
|Магдебург
|27
|43
|6
|Ганновер-96
|27
|43
|7
|Эльверсберг
|27
|41
|8
|Нюрнберг
|27
|41
|9
|Фортуна
|27
|41
|10
|Карлсруэ
|27
|37
|11
|Шальке-04
|27
|34
|12
|Гройтер Фюрт
|27
|34
|13
|Герта
|27
|32
|14
|Дармштадт 98
|27
|31
|15
|Пройссен Мюнстер
|27
|27
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|27
|19