Видзев - Лехия 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
04 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Лехия, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
|Желько Сопич
|Желько Сопич
История личных встреч
|27.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|10.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 0
|31.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|26
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|26
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|26
|50
|4
|Погонь
|26
|44
|5
|Легия
|26
|41
|6
|Краковия
|26
|41
|7
|Гурник З
|26
|40
|8
|Мотор
|26
|39
|9
|ГКС Катовице
|26
|36
|10
|Радомяк
|26
|34
|11
|Видзев
|26
|33
|12
|Пяст
|26
|33
|13
|Корона
|26
|33
|14
|Пуща
|26
|25
|15
|Лехия
|26
|24
| 16
Зона вылета
|Сталь
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Заглембе Л
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|26
|21