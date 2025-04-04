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Видзев - Лехия 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
04 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Видзев
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Лехия, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Хорватия Желько Сопич
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
27.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Лехия1 : 1Видзев
10.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Лехия0 : 0Видзев
31.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Видзев2 : 3Лехия
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 0 : 2Видзев
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Видзев1 : 0
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Видзев0 : 1
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Видзев
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Лехия1 : 0
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 2 : 1Лехия
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Лехия1 : 2
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 3 : 1Лехия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лехия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2655
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2651
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2650
4 Погонь2644
5 Легия2641
6 Краковия2641
7 Гурник З2640
8 Мотор2639
9 ГКС Катовице2636
10 Радомяк2634
11 Видзев2633
12 Пяст2633
13 Корона2633
14 Пуща2625
15 Лехия2624
16
Зона вылета
Сталь2623
17
Зона вылета
Заглембе Л2623
18
Зона вылета
Шлёнск2621

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