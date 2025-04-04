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Аль-Хиляль - Аль-Наср 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
04 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4Аль-Хиляль
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
15.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
11.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль4 : 0
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
04.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Аль-Хиляль
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Хиляль2 : 3
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1
10.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср3 : 0
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Наср
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 2 : 1Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2561
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2557
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2551
4 Аль-Наср2551
5 Аль-Ахли2548
6 Аль-Шабаб2543
7 Аль-Иттифак2535
8 Аль-Таавун2534
9 Эр-Рияд2533
10 Аль-Холуд2531
11 Аль-Халидж2530
12 Дамак2527
13 Аль-Ороба2526
14 Аль-Фейха2525
15 Аль-Фатех2522
16
Зона вылета
Аль-Охдуд2520
17
Зона вылета
Аль-Вахда2520
18
Зона вылета
Аль-Раед2518

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