Аль-Хиляль - Аль-Наср 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
04 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|04.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|25
|61
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|25
|57
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|25
|51
|4
|Аль-Наср
|25
|51
|5
|Аль-Ахли
|25
|48
|6
|Аль-Шабаб
|25
|43
|7
|Аль-Иттифак
|25
|35
|8
|Аль-Таавун
|25
|34
|9
|Эр-Рияд
|25
|33
|10
|Аль-Холуд
|25
|31
|11
|Аль-Халидж
|25
|30
|12
|Дамак
|25
|27
|13
|Аль-Ороба
|25
|26
|14
|Аль-Фейха
|25
|25
|15
|Аль-Фатех
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Аль-Раед
|25
|18