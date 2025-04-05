Факел - Ахмат 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 14:15
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
05 Апреля 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 4
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|22
|46
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14
| 16
Зона вылета
|Факел
|22
|14