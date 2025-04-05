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Факел - Ахмат 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 14:15
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
05 Апреля 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Факел
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Ахмат2 : 3Факел
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел3 : 1Ахмат
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Факел2 : 0Ахмат
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 0Факел
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2Факел
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1Ахмат
24.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 36-й тур Факел2 : 1Ахмат
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 0Факел
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 0Факел
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 0 : 4Факел
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Факел
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 1 : 3Факел
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 3 : 0Ахмат
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат0 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ахмат0 : 3
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Ахмат
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 3 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2246
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Ростов2233
8 Рубин2232
9 Акрон2225
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
14
Стыковая зона
Ахмат2219
15
Зона вылета
Оренбург2314
16
Зона вылета
Факел2214

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