Тюмень - Уфа 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Уфа, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|11.10.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|26-й тур
|1 : 0
|24.04.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|1-й тур
|3 : 1
|30.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|26-й тур
|2 : 1
|25.04.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|1-й тур
|3 : 1
|01.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|27-й тур
|1 : 2
|23.06.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|11-й тур
|4 : 0
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 3
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 6
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|26
|47
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|26
|44
|5
|Урал
|26
|43
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|26
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Ротор
|26
|33
|10
|Родина
|26
|32
|11
|КАМАЗ
|26
|31
|12
|Чайка
|26
|30
|13
|Нефтехимик
|26
|30
|14
|Шинник
|26
|29
|15
|Алания
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|26
|19