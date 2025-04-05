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Тюмень - Уфа 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Тюмень
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Уфа, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа2 : 2Тюмень
11.10.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 27-й тур Уфа1 : 1Тюмень
05.10.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 26-й тур Тюмень1 : 0Уфа
24.04.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 1-й тур Уфа3 : 1Тюмень
30.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 26-й тур Уфа2 : 1Тюмень
25.04.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 1-й тур Тюмень3 : 1Уфа
01.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 27-й тур Уфа1 : 2Тюмень
23.06.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 11-й тур Тюмень4 : 0Уфа
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 1
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 3Тюмень
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень0 : 1
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Тюмень
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1Тюмень
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 0Уфа
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Уфа0 : 6
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Уфа0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Уфа
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 1Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2643
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Ротор2633
10 Родина2632
11 КАМАЗ2631
12 Чайка2630
13 Нефтехимик2630
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2619

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