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Нефтехимик - Чайка 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 17:00
05 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Нефтехимик
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Чайка, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0Нефтехимик
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Чайка1 : 0Нефтехимик
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Нефтехимик1 : 1Чайка
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Чайка0 : 2Нефтехимик
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Нефтехимик
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 0Нефтехимик
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 4 : 0Чайка
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Чайка0 : 2
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 0Чайка
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 3 : 1Чайка
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2643
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Ротор2633
10 Родина2632
11 КАМАЗ2631
12 Чайка2630
13 Нефтехимик2630
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2619

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