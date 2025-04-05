23:53 ()
Онлайн трансляции
Пятница 04 апреля
Суббота 05 апреля
Свернуть список

Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Борнмут
Борнмут
23 Франция вр Альфонс Ареола
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
57 Англия зщ Оливер Скарлс
10 Бразилия пз Лукас Пакета
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Дин Хёйсен
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
24 Гана нп Антуан Семеньо
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Испания Андони Ираола
История личных встреч
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Борнмут
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 2
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут1 : 2
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Борнмут
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3061
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3047
9 Фулхэм3045
10 Борнмут3044
11 Брентфорд3041
12 Кристал Пэлас2940
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Тоттенхэм Хотспур3034
15 Эвертон3034
16 Вест Хэм Юнайтед3034
17 Вулверхэмптон3029
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3020
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close