Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Борнмут
Борнмут
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|57
|зщ
|Оливер Скарлс
|10
|пз
|Лукас Пакета
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Андони Ираола
История личных встреч
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|47
|9
|Фулхэм
|30
|45
|10
|Борнмут
|30
|44
|11
|Брентфорд
|30
|41
|12
|Кристал Пэлас
|29
|40
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|15
|Эвертон
|30
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|30
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10