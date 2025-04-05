Суонси Сити - Дерби Каунти 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Дерби Каунти, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|01.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 2
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|39
|83
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|39
|81
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|39
|81
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|39
|72
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|39
|59
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|39
|57
|7
|Мидлсбро
|39
|57
|8
|Бристоль Сити
|39
|57
|9
|Уотфорд
|39
|53
|10
|Норвич Сити
|39
|52
|11
|Блэкберн Роверс
|39
|52
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|39
|52
|13
|Миллуолл
|39
|51
|14
|Престон Норт Энд
|39
|47
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|39
|45
|16
|Суонси Сити
|39
|45
|17
|Портсмут
|39
|45
|18
|Сток Сити
|39
|42
|19
|Оксфорд Юнайтед
|39
|42
|20
|Дерби Каунти
|39
|41
|21
|Халл Сити
|39
|41
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|39
|40
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|39
|38
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|39
|34