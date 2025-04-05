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Суонси Сити - Дерби Каунти 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Суонси Сити
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Дерби Каунти, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Дерби Каунти1 : 2Суонси Сити
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити2 : 1Дерби Каунти
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Дерби Каунти0 : 0Суонси Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Суонси Сити2 : 1Дерби Каунти
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Дерби Каунти2 : 0Суонси Сити
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Суонси Сити2 : 3Дерби Каунти
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Дерби Каунти0 : 0Суонси Сити
01.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити1 : 1Дерби Каунти
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Дерби Каунти2 : 1Суонси Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 2Суонси Сити
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Суонси Сити0 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Суонси Сити1 : 0
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Суонси Сити
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Дерби Каунти2 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 3Дерби Каунти
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Дерби Каунти2 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Дерби Каунти2 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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