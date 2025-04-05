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Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф Сити 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф Сити, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Кардифф Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Кардифф Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Кардифф Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Кардифф Сити
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Кардифф Сити
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс6 : 1Кардифф Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Кардифф Сити1 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Кардифф Сити1 : 2
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Кардифф Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Кардифф Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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