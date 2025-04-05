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Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Оксфорд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Оксфорд Юнайтед
07.03.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3Шеффилд Юнайтед
27.08.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 5-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Оксфорд Юнайтед
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Оксфорд Юнайтед0 : 3Шеффилд Юнайтед
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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