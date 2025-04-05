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Миллуолл - Портсмут 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Миллуолл
Портсмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Портсмут, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
28.01.2025Англия — Чемпионшип17-й турПортсмут0 : 1Миллуолл
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПортсмут0 : 1Миллуолл
10.08.2021Англия - Кубок лиги1-й раундМиллуолл2 : 1Портсмут
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур1 : 0Миллуолл
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турМиллуолл1 : 0
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 0Миллуолл
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 2Миллуолл
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турМиллуолл0 : 2
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турПортсмут1 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 1Портсмут
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турПортсмут1 : 2
09.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турПортсмут1 : 0
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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