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Хайденхайм - Байер 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Хайденхайм
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Байер, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Байер
Леверкузен
1ГерманияврКевин Мюллер
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
2ГерманиязщМарнон Буш
4ГерманиязщТим Зирслебен
3ГерманияпзЯн Шёппнер
39ГерманияпзНиклас Дорш
13ГерманияпзФранс Кретциг
21ГерманияпзАдриан Бек
31ГерманиянпСирлорд Конте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2Хайденхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХайденхайм1 : 2Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1Хайденхайм
05.02.2019Кубок Германии1/8 финалаХайденхайм2 : 1Байер
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур0 : 1Хайденхайм
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турХайденхайм3 : 1
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 1Хайденхайм
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турХайденхайм0 : 3
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
01.04.2025Кубок Германии1/2 финала2 : 1Байер
28.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБайер3 : 1
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур3 : 4Байер
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБайер0 : 2
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБайер0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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