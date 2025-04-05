Хайденхайм - Байер 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Байер, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|13
|пз
|Франс Кретциг
|21
|пз
|Адриан Бек
|31
|нп
|Сирлорд Конте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17