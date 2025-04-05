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Кёльн - Герта 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 20:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
05 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Кёльн
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Герта, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Герта
Берлин
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн2 : 1 ДВГерта
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1Кёльн
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2Герта
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Герта2 : 0Кёльн
09.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Герта1 : 3Кёльн
15.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн3 : 1Герта
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта0 : 0Кёльн
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Кёльн0 : 0Герта
22.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Герта0 : 5Кёльн
29.09.2019 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 4Герта
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 2Кёльн
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 1
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Кёльн
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Кёльн
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Кёльн1 : 1
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 1
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 5Герта
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Герта1 : 2
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 0Герта
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Герта0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2750
2
Повышение
Гамбург2749
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2746
4 Падерборн 072845
5 Магдебург2743
6 Ганновер-962843
7 Эльверсберг2741
8 Нюрнберг2741
9 Фортуна2741
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042734
12 Гройтер Фюрт2734
13 Герта2732
14 Дармштадт 982731
15 Пройссен Мюнстер2727
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462723
18
Зона вылета
Ян2719

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