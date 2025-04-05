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Алмере Сити - ПЕК Зволле 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 21:00
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
05 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Алмере Сити
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПЕК Зволле, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
2 Нидерланды зщ Дамил Данкерлёй
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур ПЕК Зволле1 : 0Алмере Сити
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле0 : 1Алмере Сити
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Алмере Сити1 : 2ПЕК Зволле
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 0 : 2Алмере Сити
14.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Алмере Сити1 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Алмере Сити
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Алмере Сити0 : 1
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1Алмере Сити
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур ПЕК Зволле2 : 0
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2753
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2746
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2732
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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