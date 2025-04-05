Алмере Сити - ПЕК Зволле 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 21:00
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
05 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПЕК Зволле, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Нордин Баккер
|2
|зщ
|Дамил Данкерлёй
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|30
|пз
|Ryan Thomas
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Йонни Янсен
История личных встреч
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|27
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|27
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18