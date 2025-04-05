Арока - Фамаликан 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фамаликан, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|58
|вр
|Нико Мантль
|78
|зщ
|Александри Пинту
|73
|зщ
|Шику Ламба
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|26
|зщ
|Веверсон
|89
|пз
|Педру Сантуш
|21
|пз
|Таити Фукуи
|10
|пз
|Хасон
|11
|пз
|Мигель Пуче
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|50
|нп
|Гювен Ялчин
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|12
|нп
|Симон Элизор
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|03.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|2 : 0
|22.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Фамаликан
|27
|37
|9
|Эшторил
|27
|36
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|27
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15