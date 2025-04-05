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Арока - Фамаликан 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
05 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Арока
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фамаликан, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
58 Германия вр Нико Мантль
78 Португалия зщ Александри Пинту
73 Португалия зщ Шику Ламба
3 Испания зщ Хосе Фонтан
26 Бразилия зщ Веверсон
89 Португалия пз Педру Сантуш
21 Япония пз Таити Фукуи
10 Испания пз Хасон
11 Испания пз Мигель Пуче
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
50 Турция нп Гювен Ялчин
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
12 Франция нп Симон Элизор
11 Испания нп Oscar Aranda
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0Арока
23.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0Арока
03.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 1Арока
10.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Арока4 : 1Фамаликан
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 0Арока
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Арока2 : 1Фамаликан
10.02.2019 Португалия - Сегунда 21-й тур Арока2 : 1Фамаликан
02.09.2018 Португалия - Сегунда 4-й тур Фамаликан2 : 0Арока
22.07.2018 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Фамаликан1 : 1Арока
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Арока
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 0 : 1Арока
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Арока0 : 2
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Арока2 : 2
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Фамаликан4 : 1
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 3 : 1Фамаликан
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Фамаликан
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Фамаликан2737
9 Эшторил2736
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2726
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2723
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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