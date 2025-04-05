Витория Гимарайнш - Санта-Клара 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
05 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Санта-Клара, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Санта-Клара
Понта-Делгада
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Hevertton Santos
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|2
|пз
|Мага
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|32
|пз
|Матеус Нунес
|42
|пз
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|10
|пз
|Рикардинью
|17
|нп
|Joao Costa
|11
|нп
|Габриэл Силва
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|09.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|17.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|21.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 1
|24.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Фамаликан
|27
|37
|9
|Эшторил
|27
|36
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|27
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15