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Витория Гимарайнш - Санта-Клара 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
05 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Витория Гимарайнш
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Санта-Клара, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Санта-Клара
Понта-Делгада
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Бразилия зщ Hevertton Santos
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
2 Португалия пз Мага
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
77 Португалия пз Нуну Сантуш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
13 Португалия зщ Луиш Роша
3 Бразилия зщ Matheus Pereira
32 Бразилия пз Матеус Нунес
42 Бразилия пз Лукас Соарес
6 Бразилия пз Адриано
8 Португалия пз Педру Феррейра
10 Португалия пз Рикардинью
17 Португалия нп Joao Costa
11 Бразилия нп Габриэл Силва
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара1 : 3Витория Гимарайнш
09.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Санта-Клара
17.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
21.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Санта-Клара0 : 4Витория Гимарайнш
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Витория Гимарайнш0 : 1Санта-Клара
24.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Санта-Клара2 : 2Витория Гимарайнш
18.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 4
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Витория Гимарайнш
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 0 : 1Санта-Клара
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Санта-Клара1 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Санта-Клара
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Фамаликан2737
9 Эшторил2736
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2726
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2723
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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